Касильяс хочет вернуться в «Реал»

Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс дал понять, что хочет вернуться в мадридский клуб. Голкипер защищал цвета «Реала» с начала карьеры до 2015 года, после чего перешел в «Порту». В 2019 году Касильяс перенес инфаркт, а в 2020-м объявил об уходе из футбола.

— Я все еще не начал получать удовольствие от просмотра футбола, — цитирует AS Касильяса. — Игроку сложно изменить свое мышление.

Не могу отрицать, что после 25 лет в «Реале» я мечтаю вернуться назад. Я могу быть полезен великому клубу.

Мы не знаем, что может произойти завтра, но я был бы особенно рад вернуться и передать те ценности, которым меня учили в детстве. Я никогда не закрою дверь, войдя в которую смогу быть счастливым.