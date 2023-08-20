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Сегодня, 13:59

Каряка считает, что у Захаряна все получится в Испании

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Динамо» Андрей Каряка предположил, как сложится карьера у Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

«Думаю, у Захаряна получится в Испании. Арсен еще молодой парень, есть время на адаптацию. У него есть все качества, чтобы играть за «Реал Сосьедад». Понятно, что ему в начале будет нужна поддержка тренера, команды, но, думаю, все будет нормально. Из молодых игроков Захарян талантливый футболист. Сейчас Хави посмотрит, как он играет и позовет его через пару лет в «Барселону», — приводит слова Каряки «РБ Спорт».

В субботу, 19 августа «Реал Сосьедад» объявил о трансфере 20-летнего россиянина. Захарян подписал контракт до конца сезона-2028/29.

Захарян — воспитанник «Динамо», он выступал за основную команду бело-голубых с 2020 года. Всего в составе московской команды хавбек провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-karyaka-zaharyanu-budet-nuzhna-podderzhka-no-u-nego-vse-poluchitsya-v-ispanii/
Андрей Каряка
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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1
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Захарян провел первую тренировку в составе «Реал Сосьедад»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 2 2 0 0 5-1 6
2
 Валенсия 2 2 0 0 3-1 6
3
 Атлетик 2 1 0 1 2-2 3
4
 Бетис 1 1 0 0 2-1 3
5
 Атлетико 1 1 0 0 3-1 3
6
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-0 3
7
 Кадис 1 1 0 0 1-0 3
8
 Вильярреал 2 1 0 1 2-2 3
9
 Осасуна 2 1 0 1 2-2 3
10
 Р. Сосьедад 2 0 2 0 2-2 2
11
 Хетафе 1 0 1 0 0-0 1
12
 Барселона 1 0 1 0 0-0 1
13
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
14
 Лас-Пальмас 2 0 1 1 1-2 1
15
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
16
 Сельта 2 0 1 1 1-3 1
17
 Севилья 1 0 0 1 1-2 0
18
 Алавес 1 0 0 1 0-1 0
19
 Гранада 1 0 0 1 1-3 0
20
 Альмерия 2 0 0 2 1-5 0
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38 тур
18.08 20:30
Мальорка – Вильярреал
 0 : 1
18.08 22:30
Валенсия – Лас-Пальмас
 1 : 0
19.08 18:00
Р. Сосьедад – Сельта
 1 : 1
19.08 20:30
Альмерия – Реал
 1 : 3
19.08 22:30
Осасуна – Атлетик
 0 : 2
20.08 20:00
Жирона – Хетафе
 - : -
20.08 20:30
Барселона – Кадис
 - : -
20.08 22:30
Бетис – Атлетико
 - : -
21.08 20:00
Алавес – Севилья
 - : -
21.08 22:30
Гранада – Р. Вальекано
 - : -
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 3
Жозе Виллиан

Жозе Виллиан

Бетис

 1
Мемфис Депай

Мемфис Депай

Атлетико

 1
П
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 2
Гонсало Вильяр

Гонсало Вильяр

Гранада

 1
Луис Энрике

Луис Энрике

Бетис

 1
И К Ж
Рафинья

Рафинья

Барселона

 1 1 1
Лоик Баде

Лоик Баде

Севилья

 1 1 0
Гонсало Эскаланте

Гонсало Эскаланте

Кадис

 1 1 0
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