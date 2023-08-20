Каряка считает, что у Захаряна все получится в Испании

Экс-футболист «Динамо» Андрей Каряка предположил, как сложится карьера у Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

«Думаю, у Захаряна получится в Испании. Арсен еще молодой парень, есть время на адаптацию. У него есть все качества, чтобы играть за «Реал Сосьедад». Понятно, что ему в начале будет нужна поддержка тренера, команды, но, думаю, все будет нормально. Из молодых игроков Захарян талантливый футболист. Сейчас Хави посмотрит, как он играет и позовет его через пару лет в «Барселону», — приводит слова Каряки «РБ Спорт».

В субботу, 19 августа «Реал Сосьедад» объявил о трансфере 20-летнего россиянина. Захарян подписал контракт до конца сезона-2028/29.

Захарян — воспитанник «Динамо», он выступал за основную команду бело-голубых с 2020 года. Всего в составе московской команды хавбек провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.