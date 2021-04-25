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Карвахаль высказался о ничьей с «Бетисом»

10:11
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Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль высказался по поводу ничейного матча 32-го тура ла лиги с «Бетисом» (0:0).

«Во втором тайме мы могли изменить ход встречи. Эта ничья отдаляет нас от лидерства. Мы не смогли реализовать свои моменты. Календарь очень суров, и большое количество потерь сказывается на игре. Тренер не может на всех рассчитывать», — цитирует Карвахаля Marca.

В 33 турах ла лиги «Реал» занимает 71 балл и располагается 2-е место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/

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