Карвахаль высказался о ничьей с «Бетисом»
Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль высказался по поводу ничейного матча 32-го тура ла лиги с «Бетисом» (0:0).
«Во втором тайме мы могли изменить ход встречи. Эта ничья отдаляет нас от лидерства. Мы не смогли реализовать свои моменты. Календарь очень суров, и большое количество потерь сказывается на игре. Тренер не может на всех рассчитывать», — цитирует Карвахаля Marca.
В 33 турах ла лиги «Реал» занимает 71 балл и располагается 2-е место в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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