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Зидан оценил шансы «Реала» выиграть чемпионат Испании в этом сезоне

08:08
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил шансы команды выиграть чемпионат Испании после матча против «Бетиса» (0:0).

«В плане физики сегодня проблем не было – мы провели концовку лучше, чем в недавних матчах.

Не думаю, что конкуренты возьмут максимум очков в оставшихся играх. Если возьмут, то мы не выиграем ла лигу», – приводит слова Зидана Get Spanish Football News со ссылкой на Movistar.

В текущем сезоне «Реал» после 33-х туров идет на втором месте турнирной таблицы чемпионата Испании с 71 очком. У идущего на первом месте «Атлетико» 73 очка.

Дополнительная информация:

https://getfootballnewsspain.com/zinedine-zidane-on-draw-with-real-betis-it-is-two-points-dropped/

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