Зидан оценил шансы «Реала» выиграть чемпионат Испании в этом сезоне
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил шансы команды выиграть чемпионат Испании после матча против «Бетиса» (0:0).
«В плане физики сегодня проблем не было – мы провели концовку лучше, чем в недавних матчах.
Не думаю, что конкуренты возьмут максимум очков в оставшихся играх. Если возьмут, то мы не выиграем ла лигу», – приводит слова Зидана Get Spanish Football News со ссылкой на Movistar.
В текущем сезоне «Реал» после 33-х туров идет на втором месте турнирной таблицы чемпионата Испании с 71 очком. У идущего на первом месте «Атлетико» 73 очка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://getfootballnewsspain.com/zinedine-zidane-on-draw-with-real-betis-it-is-two-points-dropped/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю