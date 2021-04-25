Зидан оценил шансы «Реала» выиграть чемпионат Испании в этом сезоне

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил шансы команды выиграть чемпионат Испании после матча против «Бетиса» (0:0).

«В плане физики сегодня проблем не было – мы провели концовку лучше, чем в недавних матчах.

Не думаю, что конкуренты возьмут максимум очков в оставшихся играх. Если возьмут, то мы не выиграем ла лигу», – приводит слова Зидана Get Spanish Football News со ссылкой на Movistar.

В текущем сезоне «Реал» после 33-х туров идет на втором месте турнирной таблицы чемпионата Испании с 71 очком. У идущего на первом месте «Атлетико» 73 очка.