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Симеоне высказался о возможном чемпионстве «Атлетико»

10:35
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне перед матчем 32-го тура ла лиги с «Атлетиком» высказался о возможном чемпионстве команды.

«Мы входим в число команд, которые сражаются за титул. Было бы несправедливо не назвать нас фаворитами. Мы идем от матча к матчу к чемпионству. Сейчас мы сосредоточены на встрече с «Атлетиком», — цитирует Симеоне Marca.

С 73 баллами «Атлетико» занимает 1-е место в турнирной таблице. Матч команды с «Атлетиком» состоится сегодня, 25 апреля. Начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/

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