Симеоне высказался о возможном чемпионстве «Атлетико»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне перед матчем 32-го тура ла лиги с «Атлетиком» высказался о возможном чемпионстве команды.
«Мы входим в число команд, которые сражаются за титул. Было бы несправедливо не назвать нас фаворитами. Мы идем от матча к матчу к чемпионству. Сейчас мы сосредоточены на встрече с «Атлетиком», — цитирует Симеоне Marca.
С 73 баллами «Атлетико» занимает 1-е место в турнирной таблице. Матч команды с «Атлетиком» состоится сегодня, 25 апреля. Начало — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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