«Севилья» объявила о подписании полузащитника «Порту» Короны

«Севилья» объявила о приобретении полузащитника «Порту» Хесуса Короны.

29-летний мексиканец подписал контракт с испанским клубом до конца сезона-2024/25. По данным портала Transfermarkt.com, трансфер обошелся «Севилье» в 3 миллиона евро.

В сезоне-2021/22 Корона провел 17 матчей за «Порту», на его счету 1 результативная передача.