Карвахаль назвал трех лучших футболистов, с которыми играл

Защитник «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль назвал трех лучших футболистов, с которыми он играл.

«Криштиану, Серхио Рамос и Лука Модрич. Когда они разговаривают с тобой, ты должен держать в напряжении все пять чувств. Когда они что-то объясняют, ты должен записывать. Вы видите, как они приходят в 6 утра и начинают тренироваться... это невероятно», — цитирует Карвахаля Marca.

В этом сезоне ла лиги Карвахаль принял участие в 4 матчах, в которых отметился одной результативной передачей. «Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании.