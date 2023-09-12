В «Барселоне» объяснили, почему тер Штеген капитан команды

Советник президента «Барселоны» Энрик Масип рассказал, почему голкипер Марк-Андре тер Штеген является капитаном команды.

«Тер Штеген является примером, поэтому он наш капитан. Преданность «Барселоне» проявляется именно таким образом. Он хочет продолжать играть за команду и приносить пользу. Он предан на деле, а не словами», — цитирует советника Sport.es.

В команде вратарь играет уже девять сезонов. За это время 31-летний немец провел 379 официальных матчей, в которых пропустил 368 голов. В августе этого года он продлил контракт с «Барсой» до 2028 года.