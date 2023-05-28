Анчелотти: «Реалу» невозможно найти мотивацию, но мы достойно закончим сезон»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе над «Севильей» в матче 37-го тура ла лиги.

«Мы хотим закончить сезон достойно. Найти мотивацию для того, чтобы показать свой лучший футбол, почти невозможно, но мы все еще можем хорошо проводить матчи. Постепенно по ходу матча команда обрела уверенность и взяла мяч под контроль. Мне понравилась наша игра. После ЧМ-2022 Родриго играет ведущую роль. У него выдающийся уровень мастерства. Он может играть на любой позиции в атаке. В центре ему сложнее выигрывать единоборства, но во время контратак в этой зоне он опаснее, чем на фланге», — приводит слова Анчелотти Marca.

«Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 77 очков за 37 матчей. «Барселона» досрочно оформила чемпионство в лиге.

Мадридская команда выбыла из борьбы за кубок Лиги чемпионов, уступив в полуфинале «Манчестер Сити» (1:5 общ.).