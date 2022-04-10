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Сегодня, 14:09

Карло Анчелотти сказал, что «Барселона» встряхнула «Реал»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился эмоциями от победы команды в матче ла лиги с «Хетафе» (2:0).

«С самого начала игры с «Хетафе» мы владели мячом. Мы взяли себя в руки после холодного душа от «Барселоны» и хорошо справились с этой ситуацией. Мы действовали достойно», — цитирует тренера Marca.

«Реал» занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 72 очка в 31 туре.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
Карло Анчелотти
ФК Барселона
ФК Реал
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 31 22 6 3 63-26 72
2
 Севилья 31 16 12 3 44-22 60
3
 Барселона 29 16 9 4 57-29 57
4
 Атлетико 31 17 6 8 57-38 57
5
 Бетис 31 17 5 9 56-37 56
6
 Р. Сосьедад 30 14 9 7 30-29 51
7
 Вильярреал 31 12 10 9 49-30 46
8
 Атлетик 31 11 12 8 36-30 45
9
 Валенсия 30 10 11 9 42-43 41
10
 Осасуна 30 10 8 12 30-40 38
11
 Сельта 30 9 9 12 34-34 36
12
 Эспаньол 30 9 9 12 35-42 36
13
 Р. Вальекано 29 9 6 14 31-36 33
14
 Эльче 30 8 8 14 31-42 32
15
 Хетафе 31 7 11 13 28-35 32
16
 Гранада 31 6 11 14 35-52 29
17
 Мальорка 31 7 8 16 27-50 29
18
 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
19
 Алавес 30 5 7 18 24-52 22
20
 Леванте 30 4 10 16 33-58 22
Результаты / календарь
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20 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
8.04 22:00
Севилья – Гранада
 4 : 2
9.04 15:00
Кадис – Бетис
 1 : 2
9.04 17:15
Мальорка – Атлетико
 1 : 0
9.04 19:30
Вильярреал – Атлетик
 1 : 1
9.04 22:00
Реал – Хетафе
 2 : 0
10.04 15:00
Осасуна – Алавес
 - : -
10.04 17:15
Эспаньол – Сельта
 - : -
10.04 19:30
Эльче – Р. Сосьедад
 - : -
10.04 22:00
Леванте – Барселона
 - : -
11.04 22:00
Р. Вальекано – Валенсия
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 24
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 10
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 8
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 26 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 25 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
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