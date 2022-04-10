Карло Анчелотти сказал, что «Барселона» встряхнула «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился эмоциями от победы команды в матче ла лиги с «Хетафе» (2:0).

«С самого начала игры с «Хетафе» мы владели мячом. Мы взяли себя в руки после холодного душа от «Барселоны» и хорошо справились с этой ситуацией. Мы действовали достойно», — цитирует тренера Marca.

«Реал» занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 72 очка в 31 туре.