Карло Анчелотти сказал, что «Барселона» встряхнула «Реал»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился эмоциями от победы команды в матче ла лиги с «Хетафе» (2:0).
«С самого начала игры с «Хетафе» мы владели мячом. Мы взяли себя в руки после холодного душа от «Барселоны» и хорошо справились с этой ситуацией. Мы действовали достойно», — цитирует тренера Marca.
«Реал» занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 72 очка в 31 туре.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|31
|22
|6
|3
|63-26
|72
|
2
|Севилья
|31
|16
|12
|3
|44-22
|60
|
3
|Барселона
|29
|16
|9
|4
|57-29
|57
|
4
|Атлетико
|31
|17
|6
|8
|57-38
|57
|
5
|Бетис
|31
|17
|5
|9
|56-37
|56
|
6
|Р. Сосьедад
|30
|14
|9
|7
|30-29
|51
|
7
|Вильярреал
|31
|12
|10
|9
|49-30
|46
|
8
|Атлетик
|31
|11
|12
|8
|36-30
|45
|
9
|Валенсия
|30
|10
|11
|9
|42-43
|41
|
10
|Осасуна
|30
|10
|8
|12
|30-40
|38
|
11
|Сельта
|30
|9
|9
|12
|34-34
|36
|
12
|Эспаньол
|30
|9
|9
|12
|35-42
|36
|
13
|Р. Вальекано
|29
|9
|6
|14
|31-36
|33
|
14
|Эльче
|30
|8
|8
|14
|31-42
|32
|
15
|Хетафе
|31
|7
|11
|13
|28-35
|32
|
16
|Гранада
|31
|6
|11
|14
|35-52
|29
|
17
|Мальорка
|31
|7
|8
|16
|27-50
|29
|
18
|Кадис
|31
|5
|13
|13
|26-43
|28
|
19
|Алавес
|30
|5
|7
|18
|24-52
|22
|
20
|Леванте
|30
|4
|10
|16
|33-58
|22
Результаты / календарь
1 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|8.04
|22:00
|
Севилья – Гранада
|4 : 2
|9.04
|15:00
|
Кадис – Бетис
|1 : 2
|9.04
|17:15
|
Мальорка – Атлетико
|1 : 0
|9.04
|19:30
|
Вильярреал – Атлетик
|1 : 1
|9.04
|22:00
|
Реал – Хетафе
|2 : 0
|10.04
|15:00
|
Осасуна – Алавес
|- : -
|10.04
|17:15
|
Эспаньол – Сельта
|- : -
|10.04
|19:30
|
Эльче – Р. Сосьедад
|- : -
|10.04
|22:00
|
Леванте – Барселона
|- : -
|11.04
|22:00
|
Р. Вальекано – Валенсия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|24
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|14
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|14
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|10
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Гоньи Икер Муниаин
Атлетик
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|26
|2
|4
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|25
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|21
|1
|6
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