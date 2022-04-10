Хави рассказал о трансферных планах «Барселоны» на следующий сезон

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, будет ли клуб покупать футболистов в летнее трансферное окно.

«Мы в той же экономической ситуации, что и прежде. Мы здесь не для излишеств. Есть команда, над составом которой мы работаем на следующий сезон. Матеу Алемани, Йорди Кройфф и президент клуба знают о моих приоритетах, но нам нужно быть очень осторожными. Такова сейчас ситуация», — цитирует Хави Marca.

«Барселона» в 29 матчах набрала 57 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице ла лиги. Сегодня, 10 апреля, команда сыграет с «Леванте» в матче 31-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 22:00 мск.