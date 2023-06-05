Анчелотти: «В сезоне-2022/23 «Реалу» не хватало стабильности»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, чего не хватило команде в сезоне-2022/23.

«Нам не хватало конкурентоспособности в лиге. У нас был более сильный состав, чем в прошлом сезоне, но нам не хватало стабильности. Это был очень сложный сезон: Суперкубок Испании в январе, чемпионат мира. В феврале борьба за чемпионство. Все это стоило нам очков в лиге. Сезон был хорошим, и я убежден, что следующий год будет лучше. Теперь мы вернемся 10 июля с еще большей мотивацией, энтузиазмом и желанием», — приводит слова Анчелотти сайт клуба.

Ранее Анчелотти подтвердил, что останется в клубе на следующий сезон.

По итогам сезона чемпионата Испании «Реал» занял второе место, набрав 78 очков. Победителем турнира стала «Барселона» (88).

В Лиге чемпионов команда Анчелотти добралась до полуфинала, где уступила «Манчестер Сити» (1:1, 0:4).