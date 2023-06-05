Анчелотти подтвердил, что остается в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

«Я остаюсь в «Реале» на следующий сезон, это 100 процентов», — сказал Анчелотти в интервью после матча.

Ранее сообщалось, что Анчелотти может возглавить сборную Бразилии.

В минувшем сезоне «Реал» занял второе место в чемпионате Испании и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил «Манчестер Сити».