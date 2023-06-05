Хави: «У «Барселоны» был отличный сезон. Замечательный»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги сезона после поражения в заключительном матче чемпионата Испании с «Сельтой» (1:2).

«У нас был отличный сезон. Замечательный. Мы понимаем, что должны усилиться, чтобы конкурировать на том уровне, который от нас требуется. Решающий шаг — усилиться, чтобы мы могли побороться за все титулы. Я не знаю, был ли это последний матч для кого-либо. То, что произойдет на этой неделе, окончательно покажет, сможем ли мы справиться. Это ключевая неделя, чтобы спланировать и посмотреть, какой сценарий у нас будет, чтобы усилить команду», — приводит слова Хави Marca.

По итогам сезона чемпионата Испании «Барселона» завоевала чемпионство, набрав 88 очков. Второе место занял «Реал» (78).