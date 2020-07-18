Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Капитан «Валенсии» Парехо выставлен на трансфер

20:16
Теги:

«Валенсия» выставила на трансфер полузащитника и капитана Даниэля Парехо. 31-летний игрок, у которого контракт до 2022 года, выдвинул свои условия — он готов уйти только в определенные клубы, сообщает AS.

Речь идет о «Реале» (он играл за «Кастилью» и провел несколько игр в основе), «Барселоне», «Атлетико», «Вильярреале» и «Севилье».

Кроме того, Парехо хочет получать три миллиона евро — столько он зарабатывает в «Валенсии».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир