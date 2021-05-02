«Кадис» в гостях победил «Гранаду»
«Кадис» в матче 34-го тура чемпионата Испании в гостях победил «Гранаду» со счетом 1:0. Единственный гол забил Рубен Собрино.
«Гранада» занимает восьмое место в таблице. «Кадис» — 12-й.
Чемпионат Испании
Лига 1
34-й тур
«Гранада» — «Кадис» — 0:1 (0:1)
Гол: Собрино, 39.
«Гранада»: Эскандель, Фулькье, Кини, Перес (Диас, 46), Х.Санчес, Монторо, Гоналон, Эррера (Сольдадо, 54), Хорхе Молина, Мачис (Суарес, 64), Пуэртас (Кенеди, 46. Вико, 79).
«Кадис»: Ледесма, Кала, Карселeн, Акапо, Фали, Хосе Мари (Гарридо, 90), Йенссон, Негредо (Лосано, 78), Собрино, Алехо (Малбашич, 90), С.Санчес (Искиэрдо, 65).
Предупреждения: Суарес, 66. Гоналон, 72. Негредо, 74. Собрино, 75. Кини, 77. Сольдадо, 87. Монторо, 88. Эскандель, 90+3.
Удаление: Сольдадо, 87.
Судья: Диас де Мера Эскудерос (Испания).
2 мая. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю