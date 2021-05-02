Куртуа рассказал о своей роли в «Реале»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением об игре за мадридский клуб.

«Я чувствую, что становлюсь важным для «Реала». Никогда и не думал, что смогу играть за такую команду, и об этом себе напоминаю каждый раз, когда еду на стадион.

Если хочешь играть за «Реал», нужно понимать, что тут всегда присутствует давление. Это самый большой клуб мира, и когда выигрываешь трофей, то ощущаешь, насколько это прекрасно», – приводит слова Куртуа As со ссылкой на Telefoot.

В текущем сезоне 28-летний вратарь провел 34 матча в чемпионате Испании, в которых пропустил 24 гола.