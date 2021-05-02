Куртуа рассказал о своей роли в «Реале»
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением об игре за мадридский клуб.
«Я чувствую, что становлюсь важным для «Реала». Никогда и не думал, что смогу играть за такую команду, и об этом себе напоминаю каждый раз, когда еду на стадион.
Если хочешь играть за «Реал», нужно понимать, что тут всегда присутствует давление. Это самый большой клуб мира, и когда выигрываешь трофей, то ощущаешь, насколько это прекрасно», – приводит слова Куртуа As со ссылкой на Telefoot.
В текущем сезоне 28-летний вратарь провел 34 матча в чемпионате Испании, в которых пропустил 24 гола.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/05/02/primera/1619949407_208830.html
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