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Куртуа рассказал о своей роли в «Реале»

20:02
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением об игре за мадридский клуб.

«Я чувствую, что становлюсь важным для «Реала». Никогда и не думал, что смогу играть за такую команду, и об этом себе напоминаю каждый раз, когда еду на стадион.

Если хочешь играть за «Реал», нужно понимать, что тут всегда присутствует давление. Это самый большой клуб мира, и когда выигрываешь трофей, то ощущаешь, насколько это прекрасно», – приводит слова Куртуа As со ссылкой на Telefoot.

В текущем сезоне 28-летний вратарь провел 34 матча в чемпионате Испании, в которых пропустил 24 гола.

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/05/02/primera/1619949407_208830.html

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