«Бетис» в гостях победил «Кадис»

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«Бетис» в гостях победил «Кадис» в матче 31-го тура чемпионата Испании. Хозяева уступили со счетом 1:2.

«Бетис» набрал 56 очков и закрепился на пятом месте в турнирной таблице ла лиги.

«Кадис» идет на грани зоны вылета, занимая 17-е место (28 очков).