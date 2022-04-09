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Сегодня, 16:57

«Бетис» в гостях победил «Кадис»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Бетис» в гостях победил «Кадис» в матче 31-го тура чемпионата Испании. Хозяева уступили со счетом 1:2.

«Бетис» набрал 56 очков и закрепился на пятом месте в турнирной таблице ла лиги.

«Кадис» идет на грани зоны вылета, занимая 17-е место (28 очков).

Испания. Лига 1. 31-й тур
09 апр, 15:00. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
1:2
Бетис
Голы
Алехо, 58 (1:0), Тельо, 78 (1:1), Борха Иглесиас, 85 (1:2)
Кадис
Ледесма Акапо Эспино Эрнандес Чуст Алькарас Сан Эметерио (Фернандес, 86) Алехо (Собрино, 64) Негредо Идрисси (Лосано, 86) Лукас
Бетис
Браво Бартра Алекс Морено Пеццела Сабали (Бельерин, 68) Фекир Каналес Гуардадо (Хоакин, 69) Родригес Хуанми (Тельо, 77) Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 60)
Предупреждения
Алькарас 65’  -  Сабали 25’, Бартра 89’
Судьи
Мансано (Испания)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Зенит

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
ФК Бетис
ФК Кадис
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 30 21 6 3 61-26 69
2
 Севилья 31 16 12 3 44-22 60
3
 Барселона 29 16 9 4 57-29 57
4
 Атлетико 30 17 6 7 57-37 57
5
 Бетис 31 17 5 9 56-37 56
6
 Р. Сосьедад 30 14 9 7 30-29 51
7
 Вильярреал 30 12 9 9 48-29 45
8
 Атлетик 30 11 11 8 35-29 44
9
 Валенсия 30 10 11 9 42-43 41
10
 Осасуна 30 10 8 12 30-40 38
11
 Сельта 30 9 9 12 34-34 36
12
 Эспаньол 30 9 9 12 35-42 36
13
 Р. Вальекано 29 9 6 14 31-36 33
14
 Эльче 30 8 8 14 31-42 32
15
 Хетафе 30 7 11 12 28-33 32
16
 Гранада 31 6 11 14 35-52 29
17
 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
18
 Мальорка 30 6 8 16 26-50 26
19
 Алавес 30 5 7 18 24-52 22
20
 Леванте 30 4 10 16 33-58 22
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38 тур
8.04 22:00
Севилья – Гранада
 4 : 2
9.04 15:00
Кадис – Бетис
 1 : 2
9.04 17:15
Мальорка – Атлетико
 - : -
9.04 19:30
Вильярреал – Атлетик
 - : -
9.04 22:00
Реал – Хетафе
 - : -
10.04 15:00
Осасуна – Алавес
 - : -
10.04 17:15
Эспаньол – Сельта
 - : -
10.04 19:30
Эльче – Р. Сосьедад
 - : -
10.04 22:00
Леванте – Барселона
 - : -
11.04 22:00
Р. Вальекано – Валенсия
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 24
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 10
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 25 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 25 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
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