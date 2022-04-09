Эден Азар может перейти в «Боруссию» из Дортмунда. За команду уже играет его брат

Эден Азар может перейти из «Реала» в «Боруссию» из Дортмунда

Нападающий «Реала» Эден Азар может перейти в «Боруссию» из Дортмунда, сообщает Sport.es.

«Реал» ищет клуб, в котором 31-летний бельгиец мог бы набрать форму. Вариант с «Боруссией» выглядит привлекательным, так как в команде выступает родной брат Эдена — Торган Азар.

Ранее появлялась информация, то у нападающего есть варианты с переходом в «Милан» или «Арсенал».

В текущем сезоне футболист сыграл за «Реал» 22 матча, забил один гол и отдал две результативных передачи. Контракт Азара с мадридским клубом истекает в июне 2024 года.