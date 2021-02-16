«Атлетик» разгромил «Кадис», забив четыре безответных гола

«Атлетик» в матче 23-го тура чемпионата Испании обыграл «Кадис» со счетом 4:0.

Дубль на счету Алехандро Беренгера, еще по голу забили Унаи Лопес и Иньяки Уильямс.

После этого матча «Атлетик» с 28 очками занимает 10-е место в турнирной таблице, «Кадис» с 24 очками — на 15-й строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

23-й тур

«Кадис» — «Атлетик» — 0:4 (0:3)

Голы: Беренгер, 4 (0:1). Лопес, 15 (0:2). Беренгер, 29 (0:3). Иньяки Уильямс, 52 (0:4).

«Кадис»: Ледесма, Кала, Карселeн (Мартин, 85), Алькала, Эспино, Фали, Гарридо, Негредо (Собрино, 46), Переа (Шапонич, 46), Лосано (Алехо, 46), Санчес (Искиэрдо, 46).

«Атлетик»: Симон, Берчиче, Капа (Лекуэ, 79), Альварес, Нуньес, Рауль Гарсия (Вильялибре, 66), Лопес (Венседор, 76), Весга, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Морсильо, 66), Беренгер (Ибаи Гомес, 79).

Предупреждения: Нуньес, 19. Кала, 33. Фали, 47. Весга, 70. Шапонич, 90+1.

Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).

15 февраля. Кадис. Стадион «Рамон де Карранса».