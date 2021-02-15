Агент Идрисси рассказал, что у футболиста было предложение от «Зенита»

Агент нападающего «Севильи» Уссамы Идрисси рассказал, что его клиент мог перейти в «Зенит». Однако 24-летний футболист отправился в аренду в «Аякс».

«Мы не думали, что нам нужна аренда. Но за полтора дня до закрытия трансферного окна появился «Аякс», и все изменилось.

Игровое время нигде не гарантировано, но у него есть перспективы получать больше игровых минут. Поэтому решение было принято быстро, Усама хотел перейти в «Аякс», — цитирует агента Идрисси Estadio Deportivo.

Также представитель игрока отметил, что предложения его клиенту делали «Зенит» и «Фенербахче».

Идрисси начал профессиональную карьеру в 2015 году в голландском «Гронингене», в 2018 году перешел в АЗ, а к «Севилье» присоединился летом 2020 года.

За испанскую команду игрок сборной Марокко провел 10 матчей, из которых лишь один в Кубке Испании — полностью. При этом в ла лиге он отыграл в общей сложности 24 минуты.