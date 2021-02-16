Легенда «Барселоны» идет на поправку после образования тромба возле мозга

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании Эусебио Сакристан идет на поправку после образования тромба около мозга, сообщает Football Espana. 30 декабря 2020 года он попал в больницу, а в январе был выписан из отделения интенсивной терапии после трех недель.

Отмечается, что его выздоровление идет медленными, но стабильными темпами.

Диего де ла Торре, директор благотворительного фонда, основанного Эусебио Сакистаном, рассказал о состоянии Сакристана.

«Нужно помнить, что это медленный путь. Новости хорошие, мы надеемся, что так будет и дальше», — подчеркнул де ла Торре.

Сакристан играл за «Барселону» с 1988 по 1995 год, выиграв четыре чемпионата, Кубок и три Суперкубка Испании, Кубок испанской лиги, Лигу чемпионов, Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. Также в его карьере были «Вальядолид», «Атлетико» и «Сельта».

В составе сборной Испании Сакристан провел 15 матчей и принял участие в Евро-1988.

После завершения карьеры футболиста Сакристан работал тренером. Он занимал различные должности в системе «Барселоны», возглавлял «Сельту», «Реал Сосьедад» и «Жирону».