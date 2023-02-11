Источник: «Реал» ведет переговоры с Клоппом

«Реал» связался с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом для приглашения специалиста, сообщает El Nacional.

По информации издания, совет директоров «сливочных» не очень доволен последними результатами команды под руководством Карло Анчелотти.

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Под его руководством команда стала обладателем Лиги чемпионов, Кубка Англии, Суперкубка страны и чемпионом АПЛ.

На данный момент его команда занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков за 20 матчей.