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Сегодня, 22:39

Хави: «Мы приближаемся к продлению контракта с Серхи Роберто»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Барселоны» Хави сообщил, что команда близка к продлению контракта с защитником каталонской команды Серхи Роберто.

«Мы приближаемся к продлению контракта с Серхи Роберто, новый контракт будет согласован в ближайшее время. Здорово иметь игрока, который может помочь, как он всегда это делает», — приводит слова Хави Sky Sports.

31-летний испанец выступает за каталонскую команду с лета 2013 года.

В текущем сезоне Роберто провел за «Барселону» 18 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Серхи Роберто
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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2
 Реал 20 14 3 3 40-17 45
3
 Р. Сосьедад 20 12 3 5 28-19 39
4
 Атлетико 20 10 5 5 29-17 35
5
 Бетис 21 10 4 7 27-22 34
6
 Р. Вальекано 20 9 5 6 27-22 32
7
 Вильярреал 20 9 4 7 22-17 31
8
 Атлетик 20 8 5 7 29-21 29
9
 Осасуна 20 8 5 7 19-19 29
10
 Мальорка 21 8 4 9 16-20 28
11
 Жирона 21 6 6 9 27-31 24
12
 Севилья 21 6 6 9 23-29 24
13
 Вальядолид 20 7 2 11 15-28 23
14
 Сельта 20 6 5 9 22-32 23
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 Альмерия 21 6 4 11 25-34 22
16
 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
17
 Эспаньол 20 4 9 7 24-30 21
18
 Валенсия 20 5 5 10 25-24 20
19
 Хетафе 20 4 6 10 17-27 18
20
 Эльче 20 1 6 13 15-40 9
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38 тур
10.02 23:00
Кадис – Жирона
 2 : 0
11.02 18:15
Альмерия – Бетис
 2 : 3
11.02 20:30
Севилья – Мальорка
 2 : 0
11.02 23:00
Валенсия – Атлетик
 - : -
12.02 16:00
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
12.02 18:15
Сельта – Атлетико
 - : -
12.02 20:30
Вальядолид – Осасуна
 - : -
12.02 23:00
Вильярреал – Барселона
 - : -
13.02 23:00
Эспаньол – Р. Сосьедад
 - : -
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Реал – Эльче
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Барселона

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Эспаньол

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 11 3 1
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Исаак Карселeн

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