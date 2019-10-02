Источник: Месси хочет, чтобы «Барселона» приобрела Лаутаро Мартинеса

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси посоветовал руководству каталонского клуба приобрести форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса. Миланский клуб оценивает 22-летнего аргентинца в 100 миллионов евро, утверждает El Mundo Deportivo.

«Интер» приобрел Мартинес у аргентинского «Расинга» в 2018 году за 23 миллиона. В нынешнем сезоне нападающий провел 7 матчей и забил 1 гол.

Также Мартинес регулярно вызывается в состав сборной Аргентины, за которую забил 9 мячей в 13 встречах.

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