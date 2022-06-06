Гаттузо будет получать в «Валенсии» 3 миллиона евро в год

Дженнаро Гаттузо в ближайшее время станет новым главным тренером «Валенсии». О назначении официально должно быть объявлено уже на этой неделе, сообщает Marca.

Контракт Гаттузо с «Валенсией» будет рассчитан на два года. Его зарплата составит 3 миллиона евро за сезон.

Гаттузо прошлым летом подписал контракт с «Фиорентиной», но проработал в клубе всего две недели из-за разногласий с руководством по поводу трансферной стратегии.

«Валенсия» на официальном сайте 3 июня объявила об уходе Хосе Бардоласа с поста главного тренера команды.

«Летучие мыши» в сезоне-2021/22 заняли девятое место в чемпионате Испании с 48 очками в 38 матчах.