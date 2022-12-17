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Источник: Криштиану Роналду согласен на минимальную зарплату, чтобы остаться в «Реале»

Иван Шитик
Корреспондент
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Криштиану Роналду в «Реале».
Фото AFP

Нападающий Криштиану Роналду хотел бы вернуться в «Реал». Ради этого 37-летний португалец согласен даже на минимальную зарплату, пишет журналист Томас Гонсалес.

Последнее время Роналду, который находится в статусе свободного агента, поддерживал форму на базе мадридского клуба.

Ранее сообщалось, что форвард может подписать там контракт с клубом «Аль-Насср». Футболисту предлагали контракт на 2,5 года с зарплатой 200 миллионов евро за сезон.

«Манчестер Юнайтед» расторг контракт с игроком после скандального интервью Пирсу Моргану.

В текущем сезоне Роналду сыграл 16 матчей за «красных дьяволов», забил три гола и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
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Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
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Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
Криштиану Роналду
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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29.12 19:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
29.12 21:15
Бетис – Атлетик
 - : -
29.12 23:30
Атлетико – Эльче
 - : -
30.12 19:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
30.12 21:15
Кадис – Альмерия
 - : -
30.12 21:15
Сельта – Севилья
 - : -
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 16:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 18:15
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 18:15
Вильярреал – Валенсия
 - : -
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П
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Реал Сосьедад

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Бетис

 12 2 2
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