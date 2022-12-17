Источник: Криштиану Роналду согласен на минимальную зарплату, чтобы остаться в «Реале»

Нападающий Криштиану Роналду хотел бы вернуться в «Реал». Ради этого 37-летний португалец согласен даже на минимальную зарплату, пишет журналист Томас Гонсалес.

Последнее время Роналду, который находится в статусе свободного агента, поддерживал форму на базе мадридского клуба.

Ранее сообщалось, что форвард может подписать там контракт с клубом «Аль-Насср». Футболисту предлагали контракт на 2,5 года с зарплатой 200 миллионов евро за сезон.

«Манчестер Юнайтед» расторг контракт с игроком после скандального интервью Пирсу Моргану.

В текущем сезоне Роналду сыграл 16 матчей за «красных дьяволов», забил три гола и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.