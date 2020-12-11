Источник: Иско хочет уйти из «Реала», но на него нет претендентов

Полузащитник «Реала» Иско хочет покинуть клуб в ближайшее время, утверждает El Chiringuito TV. Однако проблемой остается то, что на 28-летнего хавбека нет претендентов.

Клубы может отпугивать высокая цена за испанца: «Реал» рассчитывает выручить за него 60-70 миллионов евро.

Иско защищает цвета «Реала» с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел 8 матчей в ла лиге и 1 — в Лиге чемпионов. При этом ни в одной игре Иско не провел на поле все 90 минут, в основном выходя на замену в концовках встреч.