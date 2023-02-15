Источник: Хулиан Араухо на днях подпишет контракт с «Барселоной»

Защитник «Гэлакси» Хулиан Араухо в скором времени подпишет контракт с «Барселоной», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, мексиканец 16 февраля прибудет в расположение каталонского клуба, пройдет медосмотр и подпишет контракт до июня 2026 года. Сделка оценивается в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что ФИФА не разрешила «Барселоне» подписать защитника из-за того, что те в свою очередь «опоздали на 18 секунд». Каталонская команда отправляла петицию в CAS.

В прошлом сезоне МЛС 21-летний Араухо сыграл в 31 матче, забил 1 гол и сделал 5 результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 6 миллионов евро.