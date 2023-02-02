Директор «Барселоны» Матеу Алемани прокомментировал несостоявшийся трансфер защитника «Лос-Анджелес Гэлакси» Хулиана Араухо.

Ранее сообщалось, что каталонцы договорились о трансфере 21-летнего защитника за 4 миллиона евро. С игроком согласовали контракт до июня 2026 года.

«Мы не смогли зарегистрировать его [вовремя] из-за ошибки в системе, мы опоздали лишь на 18 секунд. Посмотрим, что скажет ФИФА», — цитирует Алемани Marca.

В прошлом сезоне МЛС Араухо сыграл в 31 матче, забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.