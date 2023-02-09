Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 18:12

Директор «Барселоны» о срыве перехода Араухо: «Мы отправили апелляцию в CAS»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Директор «Барселоны» Матеу Алемани поделился мнением о несостоявшемся трансфере защитника «Лос-Анджелес Гэлакси» Хулиана Араухо.

«Мы давно следим за Араухо. Мы отправили апелляцию в CAS по поводу его дела. Если апелляция будет отклонена, Араухо отыграет 5 месяцев в другом месте, а затем присоединится к «Барселоне Атлетик», — приводит слова Алемани журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что каталонцы договорились о трансфере 21-летнего защитника за 4 миллиона евро, но не успели оформить сделку. По словам Алемани, сине-гранатовые «опоздали на 18 секунд».

Источник: Фабрицио Романо
ФК Барселона
ФК Лос-Анджелес Гэлакси
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Два очка Малкина помогли «Питтсбургу» выиграть у «Колорадо» в матче НХЛ
Выше только Оскар. Леброн Джеймс побил «вечный» рекорд НБА по очкам
Новым гендиректором Третьяковской галереи назначена Елена Проничева
Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ноге
Число погибших в Турции в результате землетрясения возросло до 12 391 человека
ТАСС: госпитализированному фигуристу Костомарову ампутировали обе стопы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лапорта: «Месси — наследие «Барселоны». Слова его брата не так важны — он уже извинился»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 20 17 2 1 42-7 53
2
 Реал 20 14 3 3 40-17 45
3
 Р. Сосьедад 20 12 3 5 28-19 39
4
 Атлетико 20 10 5 5 29-17 35
5
 Р. Вальекано 20 9 5 6 27-22 32
6
 Бетис 20 9 4 7 24-20 31
7
 Вильярреал 20 9 4 7 22-17 31
8
 Атлетик 20 8 5 7 29-21 29
9
 Осасуна 20 8 5 7 19-19 29
10
 Мальорка 20 8 4 8 16-18 28
11
 Жирона 20 6 6 8 27-29 24
12
 Вальядолид 20 7 2 11 15-28 23
13
 Сельта 20 6 5 9 22-32 23
14
 Альмерия 20 6 4 10 23-31 22
15
 Севилья 20 5 6 9 21-29 21
16
 Эспаньол 20 4 9 7 24-30 21
17
 Валенсия 20 5 5 10 25-24 20
18
 Кадис 20 4 7 9 15-33 19
19
 Хетафе 20 4 6 10 17-27 18
20
 Эльче 20 1 6 13 15-40 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.02 23:00
Кадис – Жирона
 - : -
11.02 18:15
Альмерия – Бетис
 - : -
11.02 20:30
Севилья – Мальорка
 - : -
11.02 23:00
Валенсия – Атлетик
 - : -
12.02 16:00
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
12.02 18:15
Сельта – Атлетико
 - : -
12.02 20:30
Вальядолид – Осасуна
 - : -
12.02 23:00
Вильярреал – Барселона
 - : -
13.02 23:00
Эспаньол – Р. Сосьедад
 - : -
15.02 00:00
Реал – Эльче
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 11 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 17 2 3
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 13 2 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости