Директор «Барселоны» о срыве перехода Араухо: «Мы отправили апелляцию в CAS»

Директор «Барселоны» Матеу Алемани поделился мнением о несостоявшемся трансфере защитника «Лос-Анджелес Гэлакси» Хулиана Араухо.

«Мы давно следим за Араухо. Мы отправили апелляцию в CAS по поводу его дела. Если апелляция будет отклонена, Араухо отыграет 5 месяцев в другом месте, а затем присоединится к «Барселоне Атлетик», — приводит слова Алемани журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что каталонцы договорились о трансфере 21-летнего защитника за 4 миллиона евро, но не успели оформить сделку. По словам Алемани, сине-гранатовые «опоздали на 18 секунд».