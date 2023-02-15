Хави: «Де Йонг был честен со мной. Он хотел остаться в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о полузащитнике Френки де Йонге. Ранее сообщалось, что хавбек мог перейти в «Манчестер Юнайтед».

«Он был очень честен со мной. Он хотел остаться. Так что сомнений не было. Я очень доволен его выступлениями, его лидерством. Он очень эффективен на поле, а это самое главное», — цитирует Sky Sports Хави.

Де Йонг перешел в «Барселону» из «Аякса» в июле 2019 года. Срок действующего контракта 25-летнего нидерландца с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Де Йонг провел за «Барселону» 26 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.