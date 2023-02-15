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Сегодня, 16:32

Хави: «Де Йонг был честен со мной. Он хотел остаться в «Барселоне»

Мария Гусева
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о полузащитнике Френки де Йонге. Ранее сообщалось, что хавбек мог перейти в «Манчестер Юнайтед».

«Он был очень честен со мной. Он хотел остаться. Так что сомнений не было. Я очень доволен его выступлениями, его лидерством. Он очень эффективен на поле, а это самое главное», — цитирует Sky Sports Хави.

Де Йонг перешел в «Барселону» из «Аякса» в июле 2019 года. Срок действующего контракта 25-летнего нидерландца с клубом рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Де Йонг провел за «Барселону» 26 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Френки де Йонг
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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Источник: Хулиан Араухо на днях подпишет контракт с «Барселоной»
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 21 18 2 1 43-7 56
2
 Реал 20 14 3 3 40-17 45
3
 Р. Сосьедад 21 13 3 5 31-21 42
4
 Атлетико 21 11 5 5 30-17 38
5
 Бетис 21 10 4 7 27-22 34
6
 Р. Вальекано 21 9 6 6 28-23 33
7
 Атлетик 21 9 5 7 31-22 32
8
 Вильярреал 21 9 4 8 22-18 31
9
 Осасуна 21 8 6 7 19-19 30
10
 Мальорка 21 8 4 9 16-20 28
11
 Жирона 21 6 6 9 27-31 24
12
 Севилья 21 6 6 9 23-29 24
13
 Вальядолид 21 7 3 11 15-28 24
14
 Сельта 21 6 5 10 22-33 23
15
 Альмерия 21 6 4 11 25-34 22
16
 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
17
 Эспаньол 21 4 9 8 26-33 21
18
 Валенсия 21 5 5 11 26-26 20
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 Хетафе 21 4 7 10 18-28 19
20
 Эльче 20 1 6 13 15-40 9
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10.02 23:00
Кадис – Жирона
 2 : 0
11.02 18:15
Альмерия – Бетис
 2 : 3
11.02 20:30
Севилья – Мальорка
 2 : 0
11.02 23:00
Валенсия – Атлетик
 1 : 2
12.02 16:00
Хетафе – Р. Вальекано
 1 : 1
12.02 18:15
Сельта – Атлетико
 0 : 1
12.02 20:30
Вальядолид – Осасуна
 0 : 0
12.02 23:00
Вильярреал – Барселона
 0 : 1
13.02 23:00
Эспаньол – Р. Сосьедад
 2 : 3
15.02 23:00
Реал – Эльче
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Эспаньол

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Карим Бензема

Реал

 9
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
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Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

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Бетис

 11 3 1
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