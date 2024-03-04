Защитник «Барселоны» де Йонг получил растяжение связки лодыжки

Защитнику «Барселоны» Френки де Йонгу диагностировали растяжение боковой связки правой лодыжки, сообщает пресс-служба клуба.

У полузащитника «Барселоны» Педри — повреждение правого квадрицепса. Оба игрока выбыли из строя на неопределенный срок.

Де Йонга и Педри получили травмы в матче 27-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (0:0).

В текущем сезоне 26-летний де Йонг забил 2 гола в 27 матчах за «Барселону», у 21-летнего Педри 2 гола и 4 результативных передачи в 24 играх.