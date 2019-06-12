Исполнительный директор "Атлетико" сообщил, что Гризманн перейдет в "Барселону"

Исполнительный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин отметил, что ему давно известно о переходе нападающего Антуана Гризманна в "Барселону".
– Мы уже в марте знали, что Гризманн собирается в "Барселону", – цитирует Марина sport.es.
Ранее сообщалось, что форвард договорился о переходе в "ПСЖ".
В контракте француза прописана сумма отступных в размере 200 миллионов евро, но с 1 июля она сократится до 120 миллионов.
В сезоне-2018/19 Антуан Гризманн провел за "Атлетико" 48 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.
Breaking | Atletico Madrid CEO Gil Marin to SPORT: “We have known since March that (Antoine) Griezmann is going to Barcelona.”— Get French Football News (@GFFN) 12 июня 2019 г.
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