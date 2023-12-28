Иско продлил контракт с «Бетисом» до 2027 года

Полузащитник «Бетиса» Иско подписал новый контракт с командой.

Соглашение анонсировала пресс-служба испанского клуба. Новый контракт 31-летнего испанца рассчитан до 2027 года.

Иско выступает за «Бетис» с июля этого года. Он провел за команду 23 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи. Предыдущее соглашение полузащитника завершалось в конце сезона.