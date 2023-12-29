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Чемпионат Испании: расписание матчей ла лиги в новогодние праздники 2023 / 2024

ла лиги чемпионата Испании пройдут в новогодние праздники
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК &amp;quot;Реал&amp;quot;.
Фото Reuters

Матчи 19-го тура чемпионата Испании сезона 2023 / 2024 пройдут в новогодние праздники. «СЭ» публикует расписание и время начала игр по московскому времени.

Платформа Okko эксклюзивно транслирует игры ла лиги в России с сезона 2021 / 2022. Кроме главной лиги испанского футбола, здесь можно посмотреть и лучшие матчи сегунды. В июне 2021 было объявлено о подписании пятилетнего контракта.

«СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции топ-матчей. Ключевые события и результаты всех игр доступы в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

Расписание матчей чемпионата Испании в новогодние праздники

2 января, вторник

19:00. «Хетафе» — «Райо Вальекано»
21:15. «Реал Сосьедад» — «Алавес»
23:30. «Валенсия» — «Вильярреал»

3 января, среда

19:00. «Гранада» — «Кадис»
21:15. «Сельта» — «Бетис»
21:15. «Реал Мадрид» — «Мальорка»
23:30. «Жирона» — «Атлетико»

4 января, четверг

19:00. «Осасуна» — «Альмерия»
21:15. «Севилья» — «Атлетик»
23:30. «Лас-Пальмас» — «Барселона»

Чемпионат Испании по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

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Иско продлил контракт с «Бетисом» до 2027 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 18 14 3 1 39-11 45
2
 Жирона 18 14 3 1 42-21 45
3
 Барселона 18 11 5 2 34-21 38
4
 Атлетико 18 12 2 4 36-19 38
5
 Атлетик 18 10 5 3 34-19 35
6
 Р. Сосьедад 18 8 7 3 29-18 31
7
 Бетис 18 6 10 2 20-18 28
8
 Хетафе 18 6 8 4 24-23 26
9
 Лас-Пальмас 18 7 4 7 15-15 25
10
 Валенсия 18 6 5 7 19-22 23
11
 Р. Вальекано 18 4 8 6 16-24 20
12
 Вильярреал 18 5 4 9 26-35 19
13
 Осасуна 18 5 4 9 21-29 19
14
 Мальорка 18 3 9 6 17-22 18
15
 Алавес 18 4 4 10 14-24 16
16
 Севилья 18 3 7 8 23-25 16
17
 Кадис 18 2 9 7 14-24 15
18
 Сельта 18 2 7 9 18-28 13
19
 Гранада 18 1 5 12 20-40 8
20
 Альмерия 18 0 5 13 19-42 5
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38 тур
2.01 19:00
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
2.01 21:15
Р. Сосьедад – Алавес
 - : -
2.01 23:30
Валенсия – Вильярреал
 - : -
3.01 19:00
Гранада – Кадис
 - : -
3.01 21:15
Сельта – Бетис
 - : -
3.01 21:15
Реал – Мальорка
 - : -
3.01 23:30
Жирона – Атлетико
 - : -
4.01 19:00
Осасуна – Альмерия
 - : -
4.01 21:15
Севилья – Атлетик
 - : -
4.01 23:30
Лас-Пальмас – Барселона
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 13
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 12
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 11
П
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 16 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 12 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 11 1 3
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