Появилось фото выездной формы «Реала» на сезон-2022/23

На сайте Footy Headlines появились фото гостевого комплекта формы на следующий сезон. Официально экипировка еще не представлена.

Футболка будет выполнена в фиолетовых оттенках с черными вставками на рукавах, плечах и воротнике. Логотипы спонсоров и эмблема клуба будут также выполнены в черных цветах.

Комплект выделяется орнаментом в виде параллелограммов с градиентом.