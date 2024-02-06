Иско не поможет «Бетису» в ближайшие месяцы из-за травмы
Атакующий полузащитник «Бетиса» Иско получил повреждение в матче 23-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (1:1). Об этом информирует Onda Cero.
По информации источника, 31-летний игрок испытывает проблемы с подколенным сухожилием левой ноги. По предварительным данным, футболист пропустит от полутора до двух месяцев. Вместо операции медицинский штаб севильского клуба принял решение воспользоваться консервативным лечением.
В сезоне-2023/24 Иско отыграл 29 матчей за «Бетис» во всех турнирах, отличившись 7 забитыми мячами и 5 результативными передачами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|23
|18
|4
|1
|48-15
|58
|
2
|Жирона
|23
|17
|5
|1
|52-25
|56
|
3
|Барселона
|23
|15
|5
|3
|47-30
|50
|
4
|Атлетико
|23
|15
|3
|5
|45-25
|48
|
5
|Атлетик
|23
|13
|6
|4
|42-21
|45
|
6
|Р. Сосьедад
|23
|9
|10
|4
|32-21
|37
|
7
|Бетис
|23
|8
|11
|4
|26-25
|35
|
8
|Валенсия
|23
|10
|5
|8
|29-27
|35
|
9
|Лас-Пальмас
|23
|9
|5
|9
|23-20
|32
|
10
|Хетафе
|23
|7
|9
|7
|29-31
|30
|
11
|Осасуна
|23
|7
|5
|11
|26-36
|26
|
12
|Алавес
|23
|7
|5
|11
|23-30
|26
|
13
|Р. Вальекано
|23
|5
|9
|9
|20-30
|24
|
14
|Вильярреал
|23
|6
|6
|11
|33-45
|24
|
15
|Мальорка
|23
|3
|11
|9
|19-30
|20
|
16
|Сельта
|23
|4
|8
|11
|24-32
|20
|
17
|Севилья
|23
|4
|8
|11
|29-37
|20
|
18
|Кадис
|23
|2
|11
|10
|15-31
|17
|
19
|Гранада
|23
|2
|6
|15
|23-45
|12
|
20
|Альмерия
|23
|0
|6
|17
|22-51
|6
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|9.02
|23:00
|
Кадис – Бетис
|- : -
|10.02
|16:00
|
Алавес – Вильярреал
|- : -
|10.02
|18:15
|
Р. Сосьедад – Осасуна
|- : -
|10.02
|20:30
|
Реал – Жирона
|- : -
|10.02
|23:00
|
Лас-Пальмас – Валенсия
|- : -
|11.02
|16:00
|
Хетафе – Сельта
|- : -
|11.02
|18:15
|
Мальорка – Р. Вальекано
|- : -
|11.02
|20:30
|
Севилья – Атлетико
|- : -
|11.02
|23:00
|
Барселона – Гранада
|- : -
|12.02
|23:00
|
Альмерия – Атлетик
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|14
|
|
Артем Довбик
Жирона
|14
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|14
|П
|
|
Тони Кроос
Реал
|7
|
|
Савио
Жирона
|7
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|17
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|16
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|13
|1
|3
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