Иско не поможет «Бетису» в ближайшие месяцы из-за травмы

Атакующий полузащитник «Бетиса» Иско получил повреждение в матче 23-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (1:1). Об этом информирует Onda Cero.

По информации источника, 31-летний игрок испытывает проблемы с подколенным сухожилием левой ноги. По предварительным данным, футболист пропустит от полутора до двух месяцев. Вместо операции медицинский штаб севильского клуба принял решение воспользоваться консервативным лечением.

В сезоне-2023/24 Иско отыграл 29 матчей за «Бетис» во всех турнирах, отличившись 7 забитыми мячами и 5 результативными передачами.