В «Севилье» отреагировали на инцидент между Окампосом и болельщиком «Райо Вальекано»

«Севилья» на официальном сайте опубликовала заявление с осуждением действий болельщика «Райо Вальекано», который во время матча 23-го тура чемпионата Испании (1:2) ткнул пальцем между ягодиц вингеру андалусийского клуба Лукасу Окампосу. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас».

В сообщении говорится, что клуб сожалеет о случившемся и считает жест непристойным и неуместным.

«Севилья» оказывает полную поддержку Лукасу Окампосу, доказавшему, что он умеет сохранять самообладание и остается большим профессионалом даже в ситуации неприемлемого поведения болельщиков по отношению к нему», — сказано в заявлении.

Сообщалось, что ла лига доложит в прокуратуру об инциденте между игроком «Севильи» Окампосом и болельщиком.

После матча Окампос выразил надежду, что ла лига примет необходимые меры. Он заявил, что сдержался от выяснения отношений с болельщиком, потому что у него две дочери.