Суд не стал предъявлять обвинения Карвалью в изнасиловании

Полузащитник «Бетиса» Вильям Карвалью 6 февраля прибыл в суд Севильи для дачи показаний по делу о сексуальном насилии, пишет Estadio Deportivo.

Пострадавшая заявила, что футболист встретился с ней в ресторане, а затем они пошли в ночной клуб. После этого она проснулась в отеле с явными следами насилия на теле и отсутствием воспоминаний о прошедшем вечере. Девушка считает, что футболист дал ей наркотические вещества, после чего совершил насильственные действия сексуального характера.

По данным источника, португалец признал, что у него была интимная связь с девушкой, но отметил, что все происходило по обоюдному согласию.

Судья после изучения фактов и дачи показаний не увидел признаков преступления, поэтому игроку не было предъявлено обвинений и мер пресечения.

Он покинул здание суда и уже днем участвовал в тренировке «Бетиса».

Вильям играет за «Бетис» с лета 2018 года. В текущем сезоне на его счету 3 результативные передачи в 17 матчах.