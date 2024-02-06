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Сегодня, 15:01

Суд не стал предъявлять обвинения Карвалью в изнасиловании

Виктория Кравченко
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Вильям Карвалью.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Бетиса» Вильям Карвалью 6 февраля прибыл в суд Севильи для дачи показаний по делу о сексуальном насилии, пишет Estadio Deportivo.

Пострадавшая заявила, что футболист встретился с ней в ресторане, а затем они пошли в ночной клуб. После этого она проснулась в отеле с явными следами насилия на теле и отсутствием воспоминаний о прошедшем вечере. Девушка считает, что футболист дал ей наркотические вещества, после чего совершил насильственные действия сексуального характера.

По данным источника, португалец признал, что у него была интимная связь с девушкой, но отметил, что все происходило по обоюдному согласию.

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Судья после изучения фактов и дачи показаний не увидел признаков преступления, поэтому игроку не было предъявлено обвинений и мер пресечения.

Он покинул здание суда и уже днем участвовал в тренировке «Бетиса».

Вильям играет за «Бетис» с лета 2018 года. В текущем сезоне на его счету 3 результативные передачи в 17 матчах.

Вильям Карвалью
ФК Бетис
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 23 18 4 1 48-15 58
2
 Жирона 23 17 5 1 52-25 56
3
 Барселона 23 15 5 3 47-30 50
4
 Атлетико 23 15 3 5 45-25 48
5
 Атлетик 23 13 6 4 42-21 45
6
 Р. Сосьедад 23 9 10 4 32-21 37
7
 Бетис 23 8 11 4 26-25 35
8
 Валенсия 23 10 5 8 29-27 35
9
 Лас-Пальмас 23 9 5 9 23-20 32
10
 Хетафе 23 7 9 7 29-31 30
11
 Осасуна 23 7 5 11 26-36 26
12
 Алавес 23 7 5 11 23-30 26
13
 Р. Вальекано 23 5 9 9 20-30 24
14
 Вильярреал 23 6 6 11 33-45 24
15
 Мальорка 23 3 11 9 19-30 20
16
 Сельта 23 4 8 11 24-32 20
17
 Севилья 23 4 8 11 29-37 20
18
 Кадис 23 2 11 10 15-31 17
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 Гранада 23 2 6 15 23-45 12
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