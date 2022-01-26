Хави хочет, чтобы «Барселона» подписала контракт с Моратой

Подписание нападающего «Ювентуса» Альваро Мораты является приоритетом для главного тренера «Барселоны» Хави, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб планирует разгрузить зарплатную ведомость, чтобы приобрести 29-летнего испанца.

В нынешнем сезоне Мората забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в 29 матчах за «Ювентус». Контракт нападающего с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 35 миллионов евро.