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Сегодня, 10:39

Хави хочет, чтобы «Барселона» подписала контракт с Моратой

«Барселона» сохраняет интерес к нападающему «Ювентуса» Морате
Карен Саркисян
Корреспондент

Подписание нападающего «Ювентуса» Альваро Мораты является приоритетом для главного тренера «Барселоны» Хави, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб планирует разгрузить зарплатную ведомость, чтобы приобрести 29-летнего испанца.

В нынешнем сезоне Мората забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в 29 матчах за «Ювентус». Контракт нападающего с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 35 миллионов евро.

Альваро Мората
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Ювентус
серия А
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3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
6
 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Р. Вальекано 21 9 4 8 27-22 31
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 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
10
 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
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 Осасуна 22 7 7 8 22-27 28
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 Сельта 22 7 6 9 26-25 27
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 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
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 Гранада 22 5 9 8 26-33 24
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 Эльче 22 5 8 9 23-30 23
16
 Хетафе 22 5 7 10 17-23 22
17
 Мальорка 21 4 8 9 17-33 20
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 Кадис 22 3 9 10 19-36 18
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 Алавес 22 4 5 13 16-35 17
20
 Леванте 21 1 8 12 21-43 11
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Атлетик – Реал
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16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
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Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
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Атлетико – Леванте
 - : -
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31.05 00:00
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