«Атлетико» не отпустит Феликса меньше, чем за 100 миллионов евро

Форвард «Атлетико» Жоау Феликса может продолжить карьеру в «Челси» на постоянной основе, сообщает Marca.

По данным источника, мадридцы готовы отпустить своего игрока не менее, чем за 100 миллионов евро.

«Челси» пока ни одного официального предложения «Атлетико» не сделал.

23-летний испанец выступает в футболке «Челси» с января нынешнего года на правах аренды. В 13 матчах нападающий забил всего два гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.