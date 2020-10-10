Икер Касильяс: «Мало кто знает, но Моуринью — один из первых, кто позвонил мне после моего инфаркта»
Бывший вратарь «Реала» и «Порту» Икер Касильяс рассказал о своем общении с бывшим главным тренером «Королевского клуба» Жозе Моуринью.
— Мало кто знает, но Жозе Моуринью был одним из первых, кто позвонил мне после моего инфаркта, — приводит ESPN слова Касильяса. — Он позвонил, чтобы узнать, как я. Позднее мы встретились на конгрессе ФИФА, мы обнялись. В тот день я увиделся с людьми, которых не видел уже очень давно. Это заставляет ценить мелочи в жизни. Мне очень повезло. Я чувствовал, что в день, когда у меня случился инфаркт, я должен был умереть. Обстоятельства заставили меня многое переоценить.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.