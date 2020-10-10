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Икер Касильяс: «Мало кто знает, но Моуринью — один из первых, кто позвонил мне после моего инфаркта»

15:47
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Бывший вратарь «Реала» и «Порту» Икер Касильяс рассказал о своем общении с бывшим главным тренером «Королевского клуба» Жозе Моуринью.

— Мало кто знает, но Жозе Моуринью был одним из первых, кто позвонил мне после моего инфаркта, — приводит ESPN слова Касильяса. — Он позвонил, чтобы узнать, как я. Позднее мы встретились на конгрессе ФИФА, мы обнялись. В тот день я увиделся с людьми, которых не видел уже очень давно. Это заставляет ценить мелочи в жизни. Мне очень повезло. Я чувствовал, что в день, когда у меня случился инфаркт, я должен был умереть. Обстоятельства заставили меня многое переоценить.

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