Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 22:52

Игроки «Реала» вышли на матч с «Атлетиком» в футболках со словами поддержки травмированному Куртуа

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
ФК «Реал».
Фото AFP

Футболисты «Реала» вышли на матч с «Атлетиком» в рамках 1-го тура чемпионата Испании в футболках в поддержку вратаря команды Тибо Куртуа.

Игроки вышли на поле в майках с надписью: «Много сил, Тибо!».

31-летний голкипер получил повреждение на тренировке команды. У него диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Матч «Реал» — «Атлетик» проходит 12 августа на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и начался в 22.30 по московскому времени. Встречу обслуживает команда арбитра Хесуса Хиль Мансано.

Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал
1
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Месси снова забил, «Интер Майами» разгромил «Шарлотт». Самый простой матч в Америке приблизил Лео к трофею
Минспорт рассказал об отъезде из России 67 спортсменов. Много это или мало?
Умерла актриса сериала «Улицы разбитых фонарей» Белла Ко
Самолет Су-30 потерпел крушение в Калининградской области
В МО РФ заявили о попытке удара ВСУ по Крымскому мосту ракетой С-200
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хави — о Дембеле: «Его решение уйти было большим разочарованием»

Беллингем забил в дебютном матче за «Реал»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-0 3
2
 Валенсия 1 1 0 0 2-1 3
3
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
4
 Р. Сосьедад 1 0 1 0 1-1 1
5
 Мальорка 1 0 1 0 1-1 1
6
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 1-1 1
7
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
8
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
11
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
12
 Гранада 0 0 0 0 0-0 0
13
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
15
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
16
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
17
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
18
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
19
 Севилья 1 0 0 1 1-2 0
20
 Альмерия 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.08 20:30
Альмерия – Р. Вальекано
 0 : 2
11.08 23:00
Севилья – Валенсия
 1 : 2
12.08 18:00
Р. Сосьедад – Жирона
 1 : 1
12.08 20:30
Лас-Пальмас – Мальорка
 1 : 1
12.08 22:30
Атлетик – Реал
 - : -
13.08 18:00
Сельта – Осасуна
 - : -
13.08 20:30
Вильярреал – Бетис
 - : -
13.08 22:30
Хетафе – Барселона
 - : -
14.08 20:30
Кадис – Алавес
 - : -
14.08 22:30
Атлетико – Гранада
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Хави Гуэрра

Хави Гуэрра

Валенсия

 1
Муктар Диакаби

Муктар Диакаби

Валенсия

 1
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 1
П
Айен Муньос

Айен Муньос

Реал Сосьедад

 1
Андре Алмейда I

Андре Алмейда I

Валенсия

 1
Серхи Дардер

Серхи Дардер

Мальорка

 1
И К Ж
Лоик Баде

Лоик Баде

Севилья

 1 1 0
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 1 0 1
Ривера Альваро Гарсия

Ривера Альваро Гарсия

Райо Вальекано

 1 0 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости