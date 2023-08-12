Хави — о Дембеле: «Его решение уйти было большим разочарованием»
Хави разочарован решением Дембеле уйти в «ПСЖ»
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об уходе вингера Усмана Дембеле в «ПСЖ».
«Он был хорошим парнем, он помогал нам, мы его любили и ценили. Было большим разочарованием, что он решил уйти. Это было очень разочаровывающе, но он выбрал другой проект. Желаю ему удачи», — приводит слова Хави Marca.
Контракт 26-летнего француза с «ПСЖ» рассчитан до июня 2028 года. Сумма сделки оценивается в 50 миллионов евро.
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|
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|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Жирона
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
4
|Р. Сосьедад
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
5
|Мальорка
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
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|Лас-Пальмас
|1
|0
|1
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|1
|
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|
12
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|0
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|0
|0
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|0
|
13
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Севилья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
20
|Альмерия
|1
|0
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|0
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|11.08
|20:30
|
Альмерия – Р. Вальекано
|0 : 2
|11.08
|23:00
|
Севилья – Валенсия
|1 : 2
|12.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|1 : 1
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|1 : 1
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Хави Гуэрра
Валенсия
|1
|
|
Муктар Диакаби
Валенсия
|1
|
|
Артем Довбик
Жирона
|1
|П
|
|
Айен Муньос
Реал Сосьедад
|1
|
|
Андре Алмейда I
Валенсия
|1
|
|
Серхи Дардер
Мальорка
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лоик Баде
Севилья
|1
|1
|0
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|1
|0
|1
|
|
Ривера Альваро Гарсия
Райо Вальекано
|1
|0
|1
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