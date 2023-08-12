Главный тренер «Барселоны» Хави высказался об уходе вингера Усмана Дембеле в «ПСЖ».

«Он был хорошим парнем, он помогал нам, мы его любили и ценили. Было большим разочарованием, что он решил уйти. Это было очень разочаровывающе, но он выбрал другой проект. Желаю ему удачи», — приводит слова Хави Marca.

Контракт 26-летнего француза с «ПСЖ» рассчитан до июня 2028 года. Сумма сделки оценивается в 50 миллионов евро.