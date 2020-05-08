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Игроки «Реала» вернулись на базу. Азар впечатлил Зидана

22:11
Зинедин Зидан и Эден Азар. Фото Twitter
Зинедин Зидан и Эден Азар. Фото Twitter

Футболисты «Реала» посетили базу клуба в рамках возобновления тренировок, сообщает AS. Игроки пройдут медобследование и в ближайшие дни приступят к занятиям, прерванным из-за пандемии коронавируса.

По информации источника, главный тренер команды Зинедин Зидан остался доволен формой Эдена Азара. Бельгиец сбросил несколько килограммов. В марте он перенес операцию на лодыжке.

Чемпионат Испании был прерван, официальной даты возобновления сезона не называлось. Существует вероятность, что первый матч пройдет 20 июня.

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