Источник: «Реал» предложил Мбаппе меньше его текущей зарплаты в «ПСЖ»

Мбаппе в случае трансфера в «Реал» будет зарабатывать меньше, чем в «ПСЖ»

Фиксированная зарплата, которую «Реал» предлагает нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе, является меньшей в сравнении с той, которую мадридцы предлагали форварду в 2022 году, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, «сливочные» на данный момент предложили 25-летнему французу зарплату, которая не «перебивает» его текущее соглашение с парижанами. «Реал» хочет, чтобы Мбаппе присоединился к клубу на их условиях, после того, как потратил годы на его трансфер.

5 февраля издание El Debate сообщило, что форвард подпишет с «Реалом» 6-летний контракт с зарплатой 32 миллиона евро в год после уплаты налогов. «Сливочные» выплатят игроку подписной бонус в размере 100 миллионов евро.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 25-летний форвард забил 31 гол и сделал 7 результативных передач в 30 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Контракт форварда с парижанами действует до конца июня 2024 года.