Игрок «Кадиса» отказывается тренироваться и играть, пока не будет доступна вакцина от коронавируса

Защитник «Кадиса» Фали заявил, что не будет проводить тренировки и играть до тех пор, пока не появится вакцина от коронавирусной инфекции. Футболист заявил, что готов уйти из футбола, если не будет 100-процентной гарантии безопасности.

— Мы безумцы, если у нас есть намерение возобновлять футбол, потому что мы подвергнем себя большому риску. Я не буду играть или тренироваться, пока есть малейший риск. Если мне придется уйти из футбола, я уйду.

Я хочу, чтобы ла лига как минимум подписала контракты с футболистами, дав 100-процентную гарантию, что тренироваться и играть безопасно. Это наше здоровье и наши жизни. Футбол вернется, но игроки должны иметь право выбирать, играть им или нет и когда будет безопасно.

Чемпионат Испании наряду с большинством других спортивных турниров был прерван из-за пандемии коронавируса.