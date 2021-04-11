Куман о матче с «Реалом»: «Нам не повезло из-за неправильного решения арбитра»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман в своем Twitter прокомментировал поражение команды в матче 30-го тура ла лиги с «Реалом» (1:2).

Специалист считает, что каталонцам не повезло из-за неправильного решения судьи.

«Мы перехватили инициативу в игре, и у нас были шансы на лучший результат. Не повезло в итоге из-за неправильного решения рефери и ВАР», — написал тренер.

Llevamos la iniciativa en el juego y tuvimos ocasiones para un mejor resultado. Mala suerte al final con una decisi?n equivocada del ?rbitro y del VAR. #For?aBar?a — Ronald Koeman (@RonaldKoeman) April 11, 2021

После этой победы «Реал» набрал 66 баллов и занял первое место в турнирной таблице. «Барселона» (65) опустилась на третью строчку.

17 апреля каталонцы сыграют с «Атлетиком» в Кубке Короля. Начало — в 22.30 (мск). «Реал» 14 апреля проведет ответную игру с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов. Начало — в 22.00 (мск).