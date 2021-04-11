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Куман о матче с «Реалом»: «Нам не повезло из-за неправильного решения арбитра»

10:33
Роналд Куман. Фото AFP
Роналд Куман. Фото AFP
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман в своем Twitter прокомментировал поражение команды в матче 30-го тура ла лиги с «Реалом» (1:2).

Специалист считает, что каталонцам не повезло из-за неправильного решения судьи.

«Мы перехватили инициативу в игре, и у нас были шансы на лучший результат. Не повезло в итоге из-за неправильного решения рефери и ВАР», — написал тренер.

После этой победы «Реал» набрал 66 баллов и занял первое место в турнирной таблице. «Барселона» (65) опустилась на третью строчку.

17 апреля каталонцы сыграют с «Атлетиком» в Кубке Короля. Начало — в 22.30 (мск). «Реал» 14 апреля проведет ответную игру с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов. Начало — в 22.00 (мск).

Реал — Барселона

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