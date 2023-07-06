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Анчелотти в сборной Бразилии — это красиво. Но проект федерации крайне спорный

Артем Белинин
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Карло Анчелотти
Карло Анчелотти.
Фото AFP
«Селесао» рискуют.

«После «Реала» я, вероятно, уйду на пенсию. Хотелось бы побыть с внуками, поехать в отпуск с женой. Когда выбираешь такую профессию, множество других вещей приходится откладывать на потом. Я никогда не был в Австралии, никогда не посещал Рио-де-Жанейро...» — так Карло Анчелотти говорил в мае 2022 года. В июле 2023-го стало очевидно, что пенсия откладывается, но Рио-де-Жанейро тренер все же посмотрит — ведь он возглавит сборную Бразилии в следующем июне.

Селесао — в кризисе. И делают только хуже

Сборную Бразилии редко заподозришь в слабости, но пентакампеоны уже не те, что раньше. Проигранный финал Кубка Америки в 2021 году и неубедительное выступление на чемпионате мира в Катаре подтверждают это. Проблему с результатами признали бразильские чиновники, сразу после мундиаля отправив тренера-долгожителя (шесть лет в команде) Тите в отставку. Это был, вероятно, правильный шаг. Вопросы вызывают дальнейшие действия футбольных властей.

Так, вместо внятной стратегии в федерации выбрали рискованную — уже в январе 2023-го в мировых медиа поползли первые слухи, что бразильцы нацелились на Анчелотти. Ничего плохого конкретно в Карло нет, но есть во временных отрезках — итальянец категорически (и это подтвердилось сейчас) не хотел уходить из «Реала» до окончания контракта в 2024 году. Фактически это на полтора года отправило «Селесао» в безвременье, когда руководить сборной будет проходная фигура.

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В Бразилии тренерский кризис — к услугам Анчелотти прибегли не просто так. Местных тренеров не хватает даже для бразильской лиги, и все это накладывается на схожую с российской яркую общественную дискуссию «свои — иностранцы». Бразильские патриоты (среди которых, кстати, много чемпионов мира-2002) требовали тренера-бразильца, но с этим проблема — поэтому части патриотического крыла даже пришлось выдвинуть условно «своего» португальца Абеля Феррейру из «Палмейраса». Но ему и в клубе неплохо, а держать место для Анчелотти он был не согласен.

Рамон Менезес с игроками сборной Бразилии на тренировке
Рамон Менезес с игроками сборной Бразилии на тренировке.
Фото Reuters

Ситуация выходит жутковатая. Ее первый акт можно было наблюдать последние полгода при Рамоне Менезесе, временном тренере после Тите — «Селесао» проиграли два товарищеских матча из трех, уступив Камеруну и Сенегалу. При этом Рамон еще и совмещал обязанности, работая параллельно в молодежной сборной — совместитель на посту тренера Бразилии звучит как сюр.

Тем не менее назначенный после него (почти одновременно с информацией о Карло Анчелотти) Фернандо Диниз из «Флуминенсе» тоже не покинет свой клуб, а будет целый год рулить сборной, совмещая две должности. Получится ли у него лучше, чем у Менезеса? А ведь осенью у Диниза финальная часть чемпионата и (вероятно) Кубка Либертадорес.

Тут есть развилка с двумя плохими сценариями. Первый — это Бразилия с Динизом успешно играет весь следующий год, начинает проходить отбор на ЧМ и в целом чувствует себя прекрасно. Такой вариант не исключен, поскольку Диниза называют ставленником Неймара, что должно помочь разрядить атмосферу. И в этом случае замена успешного Диниза на Анчелотти может все сломать, как уже было однажды у Луиса Энрике и Морено в сборной Испании.

Второй вариант — Диниз не справляется со сборной. Детали не имеют значения — завалит он дело окончательно или нет, дадут ли ему досидеть в таком случае до прихода Карло. Это все вторично. В любом случае Анчелотти при негативном сценарии получит разваленную команду накануне Кубка Америки в 2024 году, это вряд ли приятное наследство.

Давно известно, что дела у «приговоренных» к уходу тренеров идут хуже. Пеллегрини перед Гвардиолой, «Реал» перед уходом Моуринью, «Барселона» в такой же ситуации с Луисом Энрике... Все это отличные примеры того, что футболисты должны видеть постоянного тренера, а не временщика. Но именно такого сборной Бразилии нагадали местные чиновники на ближайший год.

Карло Анчелотти
Карло Анчелотти.
Фото Reuters

Зачем это Анчелотти и какие у него перспективы?

Если не считать «отложенный старт», назначение Анчелотти имеет явные плюсы для пентакампеонов. Во-первых, итальянец явно заинтересован в работе и перспективе выиграть международный трофей. На протяжении последних шести месяцев он несколько раз публично подтверждал свое желание поработать в Бразилии.

Во-вторых, колоссальное давление, с которым сталкивается каждый тренер бразильцев, вряд ли пугает Анчелотти. Специалист, работавший в топ-клубах каждой лиги большой пятерки явно готов к ответственности.

Наконец, Карло и Бразилию связывают некоторые игроки Мадрида — например, Винисиус, Родриго и Милитао. По слухам испанской прессы, игроки на протяжении последних шести месяцев многократно общались с тренером на эту тему и даже несколько раз подшучивали над Анчелотти, ожидая его скорейшего прихода к «Селесао». Бразильцы считают, что Карло потянет эту работу. Даже Неймар в конце июня, когда еще не было официального объявления, давил на итальянца: «Президент рассчитывает на него, и мы, игроки, тоже хотим его видеть в команде. Я, Вини, Милитао... Мы уже знакомы с ним, понимаем его величие. Его присутствие в команде будет очень важно».

На этом плюсы заканчиваются и начинаются опасения. Во-первых, сомнительны даты прибытия Карло к бразильцам. При любых раскладах (например, «Реал» не выйдет в финал ЛЧ) Анчелотти доберется до сборной за две-три недели до старта Кубка Америки. Учитывая, что наследство ему может достаться печальное, результаты вряд ли кого-то порадуют.

Карло Анчелотти и футболисты «Реала»
Карло Анчелотти и футболисты «Реала».
Фото AFP

Во-вторых, выше говорилось о «проклятие приговоренного». Это работает и в сторону Анчелотти. Как игроки «Реала» будут выступать, зная, что главный тренер уйдет в конце сезона? История знает много печальных примеров.

В-третьих, как Флорентино Перес отнесется к тренеру, который точно уйдет в конце сезона? Вероятно, данный шаг Анчелотти согласован с президентом, однако горький привкус может возникнуть в трансферах под Карло или в лояльности к неудачам. И еще немаловажный момент — редкий тренер менял «Реал» на другой коллектив. Зидан ушел в бессрочный отпуск, но кто покидал «Королевский клуб» ради иного места работы? Анчелотти могут и не простить такое неуважение.

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В-четвертых, проблема бразильцев не только в тренере, она куда глубже. У пентакампеонов стареют Неймар и другие звезды, нет стабильного форварда (Ришарлиссон, кажется, свихнулся на собственном величии и оторван от реальности), вратари перманентно слабо выступают — и нет гарантии, что Анчелотти решит эти проблемы.

Наконец, неприятный фактор, но который нельзя не учитывать, — Карло уже взрослый человек, раз в жизни серьезно заболевший и пропустивший год карьеры. Где гарантии, что 64-летний специалист доберется до сборной Бразилии полным энергии? Их нет. А в случае, если, не дай бог, с Анчелотти что-то произойдет, весь проект бразильских чиновников громко провалится. Сколько побед он утянет за собой на дно — неизвестно.

Анчелотти в Бразилии — это красиво. У итальянца есть шанс стать лучшим тренером в истории, выиграв пару международных трофеев с вечно высококлассной сборной, а у «Селесао» — вернуться на топовый уровень. Но одновременно это очень опасный шаг, где препятствия и риски практически на каждом шагу. Тем интереснее будет за этим наблюдать.

Карло Анчелотти
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Аденор Леонардо Бакши (Тите)
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